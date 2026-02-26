След стрелбата в Куба: Властите съобщиха, че са осуетили терористично нападение

Четирима души загинаха, а шестима са ранени при престрелка между кубинската брегова охрана и моторница, регистрирана във Флорида.

Кубинските власти съобщиха, че са осуетили терористично нападение. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че САЩ събират информация дали убитите са американски граждани. Той подчерта, че това не е било операция на американското правителство.

Кубинското вътрешно министерство съобщи, че на лодката са отрити пистолети, пушки и взривни устройства. Стрелбата заплашва да засили напрежението между САЩ и Куба.