35 души са задържани при спецакцията във Варненско

35 са задържаните при специализираната полицейска акция във Варненска област. По информация на “По света и у нас”, засега само един от арестуваните е задържан във връзка с данни за посегателство върху политическите права на гражданите.

По време на акцията в цялата област са проверени над 700 души и близо 500 автомобила. 21 акта са издадени за различни видове нарушения.

Целта е със засилено полицейско присъствие и активна работа на терен да гарантираме спокойствието на гражданите, каза директорът на Четвърто районно управление на полицията главен инспектор Пламен Годеманов.