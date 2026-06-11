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ГДБОП разби престъпна група за инвестиционни измами, действала от колцентър в София

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Служители на Дирекция "Киберпрестъпност" към ГДБОП разбиха организирана престъпна група, извършвала инвестиционни измами спрямо чуждестранни граждани чрез колцентър, базиран в София. По време на специализираната полицейска операция са задържани петима души - български и чуждестранни граждани.

Колцентърът бил рекламиран като надежден инвестиционен посредник. Акцията е проведена на 4 юни 2026 г. под надзора на Софийската градска прокуратура.

Според събраните до момента доказателства, колцентърът е бил рекламиран като надежден инвестиционен посредник и е убеждавал граждани от различни държави да влагат средства с обещания за висока възвръщаемост и бързо нарастване на доходите.

Вместо очакваните печалби обаче, клиентите не само не са получили обещаните приходи, но в много случаи не са успели да възстановят дори първоначално инвестираните суми.

Снимки: ГДБОП

Извършени са претърсвания в административната сграда и още два частни адреса, от които са иззети множество компютърни конфигурации, мобилни устройства, документи и вещи, имащи отношение към разследването.

По случая е образувано досъдебно производство за компютърна измама и участие в организирана престъпна група по чл. 212а и чл. 321 от Наказателния кодекс.

#акция срещу колцентър # ГДБОП

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