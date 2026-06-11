ГДБОП задържа мъж за разпространение на детска порнография

Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ задържаха мъж за разпространение на порнографски материали, за създаването на които са използвани малолетни и непълнолетни деца, съобщиха от ГДБОП.

Специализираната акция е проведена на територията на област Габрово днес в рамките на международна операция. Действията по разследването са извършени под надзора на Териториалното отделение – Трявна към Районна прокуратура – Габрово.

Снимки: ГДБОП

При претърсване в жилището на задържания е намерена и иззета компютърна конфигурация, съдържаща 77 GB порнографски материали (видеоклипове и фотографски изображения).