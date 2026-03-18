БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Спецакция срещу купения вот се провежда във Варненска област

from БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Запази

При полицейската операция до момента са задържани общо трима души

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Специализирана полицейска акция срещу подготвени нарушения на изборното законодателство се провежда във Варненска област. Тя започна в 6:30 часа и е в ход.

На ул. "Божур" в Горен чифлик беше изведен един от задържаните. До момента общо трима души са задържани при специализираната акция.

"Днес на територията на област Варна се провежда специализирана полицейска операция. Насочена е към противодействие на битовата престъпност и престъпления против политическите права на гражданите. В операцията участват полицейски сили на ОД на МВР - Варна, както и колеги от жандармерията", обясни главен инспектор Пламен Годеманов, началник на 4-то районно управление във Варна.

Има информация, че единият задържан е свързан с нарушаване на изборния правила, както и за извършени други престъпления. Мъжът е задържан и друг път и е криминално проявен.

"Към момента има задържани още две лица. Информацията тепърва ще се обобщи. Полицейската операция се провежда на територията на цялата област. Целта е със засилено полицейско присъствие и активна работа на терен да гарантираме спокойствието на гражданите и да реагираме съвременно при данни за нарушение на закона", поясни още главен инспектор Пламен Годеманов.

Другите двама задържани също са криминално проявени лица. Полицията работи във връзка с документиране на извършване на престъпна дейност, свързана с битови престъпления.

Вижте прякото включване на Деян Михайлов

#ОДМВР - Варна #акция срещу купуването на гласове #срещу купения вот #варненска област

Последвайте ни

Още от: Криминално

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ