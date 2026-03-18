Войната в Близкия изток: Двама израелци загинаха, Иран потвърди смъртта на Али Лариджани

Двама души загинаха по време на иранско нападение с ракети близо до Тел Авив. Израелската полиция съобщи за удари на няколко места в града и прилежащите му територии.



Според иранската държавна телевизия, Иран е изстрелял ракети с касетъчни бойни глави срещу Тел Авив в отговор на убийството на ръководителя на иранските сили за сигурност Али Лариджани. Смяташе се, че 67-годишният Лариджани де факто управлява страната след започването на израело-американските удари.

Вчера Израел съобщи, че той е бил "елиминиран". Потвърждението от страна на Иран отне няколко часа. Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди в пост в Екс, че последиците от конфликта в Близкия изток ще бъдат глобални и ще засегнат всички, независимо от богатството, религията или расата им.