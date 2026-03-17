Убит е Али Лариджани, наричан "силният човек в Техеран", съобщи Израел

Израел съобщи, че при атака срещу Иран е бил убит Али Лариджани, секретар на Върховния съвет за национална сигурност, наричан още "силният човек в Техеран".

Смъртта на Лариджани беше потвърдена от израелския министър на отбраната Израел Кац. До този момент няма потвърждение от Техеран.

Израелските военни съобщиха, че са убили и командващия на иранските милиции "Басидж". Иран поднови атаките срещу съседите си в Персийския залив.