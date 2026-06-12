Разкопаните дюни на къмпинг "Каваци" - очаква се прокуратурата в Бургас да започне проверка по случая

Очаква се прокуратурата в Бургас да започне проверка по сигнала за разкопани дюни в района на къмпинг "Каваци". Вчера от местното РИОСВ са изпратили сигнала до държавното обвинение.

Припомняме, че при проверка на място бяха установени разкопани терени от двете страни на пътя към къмпинга. От едната страна има поставена табела за проект за реконструкция на водопроводна мрежа, за който са били издадени необходимите разрешителни.

Според регионалната екоинспекция обаче след издаването им в района е извършено картиране и там са установени дюни, които попадат под специална защита. От другата страна на пътя също има следи от разкопаване, но към момента не е ясно кой е извършил дейностите.