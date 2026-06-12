БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Димитър Стоянов: Договорите за фалшивите банкови гаранции...
Чете се за: 06:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Разкопаните дюни на къмпинг "Каваци" - очаква се прокуратурата в Бургас да започне проверка по случая

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Запази
разорани дюни багер заравнява плажа каваците
Слушай новината

Очаква се прокуратурата в Бургас да започне проверка по сигнала за разкопани дюни в района на къмпинг "Каваци". Вчера от местното РИОСВ са изпратили сигнала до държавното обвинение.

Припомняме, че при проверка на място бяха установени разкопани терени от двете страни на пътя към къмпинга. От едната страна има поставена табела за проект за реконструкция на водопроводна мрежа, за който са били издадени необходимите разрешителни.

Според регионалната екоинспекция обаче след издаването им в района е извършено картиране и там са установени дюни, които попадат под специална защита. От другата страна на пътя също има следи от разкопаване, но към момента не е ясно кой е извършил дейностите.

#РИОСВ – Бургас #къмпинг "Каваци" #дюни

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Светът е футбол! Започва ФИФА световно първенство по футбол 2026 по БНТ
2
Светът е футбол! Започва ФИФА световно първенство по футбол 2026 по...
Един загинал и девет ранени при катастрофа на българска кола с мигранти в Хърватия
3
Един загинал и девет ранени при катастрофа на българска кола с...
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на "Челопешко шосе"
4
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на...
Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е дал указания въпросът да бъде решен възможно най-скоро
5
Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е дал...
ЕЦБ повиши лихвите в еврозоната до 2,25% заради ръста на инфлацията
6
ЕЦБ повиши лихвите в еврозоната до 2,25% заради ръста на инфлацията

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
3
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
4
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
5
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
6
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия

Още от: Криминално

ГДБОП задържа мъж за разпространение на детска порнография
ГДБОП задържа мъж за разпространение на детска порнография
ГДБОП разби престъпна група за инвестиционни измами, действала от колцентър в София ГДБОП разби престъпна група за инвестиционни измами, действала от колцентър в София
Чете се за: 01:30 мин.
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на "Челопешко шосе" Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на "Челопешко шосе"
7937
Чете се за: 03:12 мин.
Разкрита е нелегална лаборатория за производство на хормонални препарати в Пирдоп Разкрита е нелегална лаборатория за производство на хормонални препарати в Пирдоп
Чете се за: 01:40 мин.
Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на "Челопешко шосе", е наемател на общинско жилище в район "Кремиковци" Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на "Челопешко шосе", е наемател на общинско жилище в район "Кремиковци"
11603
Чете се за: 04:07 мин.
Готови за гонка? 94 мотоциклета, 11 спортни автомобила и 107 души са били установени при акция на полицията край Пловдив Готови за гонка? 94 мотоциклета, 11 спортни автомобила и 107 души са били установени при акция на полицията край Пловдив
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Димитър Стоянов: Договорите за фалшивите банкови гаранции са заплаха за националната сигурност
Димитър Стоянов: Договорите за фалшивите банкови гаранции са...
Чете се за: 06:35 мин.
У нас
Атанас Запрянов: При проверка установихме няколко договора с недействителни банкови гаранции Атанас Запрянов: При проверка установихме няколко договора с недействителни банкови гаранции
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Сделка за край на войната в Иран? Сделка за край на войната в Иран?
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Откриха световното първенство по футбол Откриха световното първенство по футбол
Чете се за: 02:02 мин.
Национални отбори
Срещу гонките и опасното шофиране - МВР с мащабни акции и по-строг...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентарен контрол: Премиерът и петима министри ще...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Призив за кръводаряване в Русе: Над 1050 дарители за месеци
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Кметът на Царево: Процедурата за Бутамята е спазена
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ