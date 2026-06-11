Разкрита е нелегална лаборатория за производство на хормонални препарати в Пирдоп, съобщиха от пресцентъра на МВР. Операцията е била проведена в сряда, били са претърсени 5 адреса в града, обитавани от местен жител. Действията са били съвместни между служители на секторите „Криминална полиция“ и „Икономическа полиция“ при ОДМВР – София и техни колеги от РУ – Пирдоп.

Иззети са били близо 1000 шишенца, част от които, съдържащи веществото тестостерон, а други – течности с неизяснен към момента състав. Открити са още различни по вид анаболни стероиди, капсули с прахообразни вещества, таблетки с неустановено съдържание, етикети и опаковки за препарати, електронни везни, около 2000 празни стъклени съдове и капачки за тях, компютърна конфигурация, оборудване за бутилиране и запечатване, както и 15 000 евро в брой.

42-годишният обитател на адресите е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.

Снимки: МВР

Според събраните до момента данни мъжът е доставял субстанции от азиатска държава, след което е произвеждал в домашни условия различни хормонални препарати, съобразно получените чрез интернет поръчки. Готовата продукция е реализирана както на територията на страната, така и в чужбина.