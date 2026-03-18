Полицейска акция срещу търговията с вот се провежда и в Хасковска област

Специализирана полицейска операция срещу търговията с гласове се провежда на територията на Хасковска област. Екипи на полицията и жандармерията извършват проверки в различни населени места.

Операцията започна още снощи, претърсват се адреси на рискови места. Рано сутринта полиция имаше в квартал "Република", считан за рисков по отношение на търговията с гласове.

Мирослав Христов, директор на ОД на МВР - Хасково: "До момента в хода на специализираната операция са задържани 12 лица за срок от 24 часа, 7 от тях за наркотици, 2 - за кражби, а 3 лица във връзка с доказване на тяхната съпричастност за купуване на гласове. В обитавани от тях имоти са установени списъци с имена, както и парични суми."

снимки: Цанка Семерджиева, БНТ

Преди минути жандармерия изведе мъж от жилището му в хасковския квартал "Орфей", за когото има информация за търговия с гласове. Операцията продължава, екипи на полицията и жандармерията има в много населени места в областта, за където има сигнали за неправомерни действия.