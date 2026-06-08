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Възстановено е движението от Смолян към Пампорово и обратно по авариен обходен път

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
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Чете се за: 01:52 мин.
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От днес е възстановено движението от Смолян към Пампорово и обратно по авариен обходен път. Има обаче ограничения. Пътят е само за леки автомобили. През тази седмица движението по него ще бъде възможно само до 9:00 часа сутринта и след 17:00 часа.

Остават довършителни работи и точно заради това ще има ограничение поне през първата седмица, откакто пътят е в движение.

Пътят беше подготвен за около седмица. Трасето е с дължина около километър и половина. Част от него беше изключително трудно проходимо – черен горски път, който трябваше да заобиколи и частен имот, чийто собственик беше ограничил достъпа през него.

Община Смолян изпълни ангажимента си да постави чакъл на трасето. Трафикът започна да се засилва, защото хората, които са запознати с организацията, се възползват от времето до 9:00 часа, за да могат да преминат. Това са предимно хора, работещи в Пампорово.

Обходът ще бъде достъпен и за автомобили със специален режим на движение – пожарни автомобили, линейки и автомобили на МВР. По това трасе времето за преминаване е не повече от 5–6 минути и това на практика възстановява движението от Смолян към Пампорово.

През тази седмица пътят ще се асфалтира, ще се запълнят дупките и ще се положи маркировка.

Вижте прякото включване на Величка Петкова.

#авариен обходен път #на свлачището край Смолян #Пампорово

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