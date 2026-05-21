Изслушват министър Шишков в парламента заради свлачището на пътя Смолян - Пампорово

Министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще бъде изслушан в Народното събрание заради свлачището в Родопите, което затвори пътя към Пампорово. Очаква се той да представи анализа до този момент и първоначалните виждания за обходен път. Свлачището все още е активно, а валежите от последните дни създават допълнителни проблеми.

Областният управител на Смолян свика консултативен съвет, на който да бъде решен въпросът за пускането на обходен маршрут по пътя Пампорово – Смолян. Местните власти са осигурили алтернативни маршрути, но и те са проблемни. Ще бъде трасиран и стар горски път като алтернатива за стигане до Пампорово.