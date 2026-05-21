Кметът на Карлово настоя пред здравния министър за спешни мерки в подкрепа на общинските болници

Липсата на медицински кадри и недостигът на средства поставят общинските болници в критична ситуация, а в много малки и отдалечени населени места те остават единственият достъп до навременна медицинска помощ. За спешни държавни мерки в подкрепа на сектора настоя кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов.

Той участва в работна среща между ръководството на Националното сдружение на общините в Република България и министъра на здравеопазването Катя Ивкова, на която бяха обсъдени проблемите на детското и училищното здравеопазване, както и бъдещето на общинските болници.

Д-р Кабаиванов предложи от името на общините Министерството на здравеопазването да разработи правила, съгласно които завършващите по държавна поръчка медицински кадри да бъдат задължени в продължение на 3 години да работят в общински болници. Според него това ще помогне за преодоляване на кадровия дефицит и ще даде възможност на младите лекари да придобият специалност при по-облекчени условия.

Д-р Кабаиванов каза още, че очаква в редовния бюджет за 2026 г. да бъде предвидено увеличение на средствата за отдалечените и рискови лечебни заведения.

"Това не е просто въпрос на лечебна дейност, а на сигурност за хората. В редица райони, ако общинската болница спре работа, достъпът до здравеопазване става практически невъзможен", каза още той.

Министър Ивкова обеща екипът на министерството да направи подробен анализ на предложенията и да намери форма за реализацията им. Д-р Кабаиванов подчерта още, че общините вече подпомагат специализанти, осигуряват жилища и допълнителни стимули, но без активна подкрепа от държавата проблемът трудно може да бъде решен.

#общинските болници #карлово #млади лекари #Емил Кабаиванов

