Временно е спряна дейността на товарния превозвач от катастрофата на АМ "Хемус"

Временно е спряна дейността на товарния превозвач от инцидента на магистрала "Хемус", съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Междинните резултати от проверките, разпоредени от министър Георги Пеев след тежкия инцидент между товарен автомобил и автобус, показват сериозни нарушения при товарния превозвач. На дружеството е издадена заповед за налагане на принудителни административни мерки за временно спиране на дейността по обществен превоз на товари до отстраняване на установените несъответствия.

Произшествието възникна на 12 май между товарен автомобил на фирма "Стели Мега Метали" ЕООД и автобус, собственост на "Юнион Ивкони" ООД, отдаден под наем на превозвача "ГРУП ПЛЮС" ООД.

Проверката на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" показва, че от превозвача, наел автобуса, за извършения курс не е представен пътен лист, за което е съставен акт. Тахографът на автобуса и картата на водача са иззети от разследващите органи и ще бъдат анализирани в рамките на досъдебното производство.

Предварителните данни за проверката на товарния превозвач не е доказал финансова стабилност в необходимия срок. Поради това на 19 май 2026 г. е издадена заповед за принудителна административна мярка за временно спиране на дейността до отстраняване на несъответствието.

Установено е още, че дружеството не е спазило изискването транспортната дейност да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице с удостоверение за професионална компетентност. Превозвачът няма ръководител на транспортната дейност от 1 март 2026 г., поради което е издадена втора заповед за временно спиране на дейността. Двете заповеди предстои да бъдат връчени на управителя на фирмата.

При анализа на данните от дигиталния тахограф на товарния автомобил са установени периоди на управление без поставена валидна карта, включително по време на настъпване на инцидента. Констатирано е и че тахографът е бил превключен в режим "извън обхват", както и че устройството е без валидна периодична заверка. За тези нарушения ще бъдат съставени актове.

За всички констатирани нарушения ще бъде уведомен наблюдаващият прокурор по образуваното досъдебно производство. Проверки на двете дружества продължават.

#временно спиране на дейността #товарен превозвач #Министерство на транспорта и съобщенията #АМ Хемус #катастрофа

