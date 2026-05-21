Допълнителни автобусни линии за „Нощта на музеите“ ще бъдат осигурени в София, съобщиха от Столична община.

На 23 май (събота), с цел по-доброто транспортно обслужване на гражданите и гостите на града, ще бъдат осигурени две допълнителни автобусни линии със следните маршрути:

Маршрут „Нощ на музеите“

От спирка № 1276 пл. „Лъвов мост“ по бул. „Мария Луиза“, бул. „Цар Освободител“, ул. „15-ти ноември“, ул. „Оборище“, бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Проф. Фритьоф Нансен“, бул. „Черни връх“, бул. „Арсеналски“ (в обособеното тролейбусно-автобусно трасе), ул. „Бяла черква“, бул. „Петко Ю. Тодоров“, бул. „България“ и локалното платно на бул. „Околовръстен път“ до спирка № 2458 „НИМ“.

В обратна посока маршрутът преминава през паркинга при НИМ, бул. „Околовръстен път“, бул. „България“, бул. „Петко Ю. Тодоров“, ул. „Бяла черква“, бул. „Арсеналски“, бул. „Черни връх“, ул. „Проф. Фритьоф Нансен“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Мария Луиза“ до пл. „Лъвов мост“, с обръщане през кръговото движение на площада до спирка № 1276 пл. „Лъвов мост“.

Маршрут „Военноисторически музей“

От спирка № 6435 пл. „Княз Александър I“ по бул. „Цар Освободител“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Михай Еминеску“, ул. „Черковна“, ул. „Оборище“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Цар Освободител“ и обръщане на посоката на площад „Княз Александър I“ в района на кръстовището с ул. „Княз Александър I“ до спирка № 6435 пл. „Княз Александър I“.

От 18:00 до 23:00 часа на 23.05.2026 г. (събота) се забранява влизането на пътни превозни средства, с изключение на автобусите, обслужващи инициативата:

по бул. „Цар Освободител“ между бул. „Васил Левски“ и пл. „Независимост“;

по ул. „Дякон Игнатий“ от ул. „Аксаков“ до бул. „Цар Освободител“.

Осигурява се двупосочно преминаване по ул. „Г. С. Раковски“ от ул. „Цар Шишман“ в посока север към ул. „11-и Ноември“.

Ще бъдат разкрити и временни спирки: