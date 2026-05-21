Обявиха обществена поръчка за осем неохраняеми плажа във Варненска област

За осем неохраняеми плажа в област Варна е обявена обществена поръчка за водноспасителна дейност, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Варна.

В община Варна спасители се търсят за морски плаж „Фичоза“, индивидуализиран като „Фичоза – част 2“, община Аврен – морски плаж „Романтика“, морски плаж „Камчия – север 1“ и морски плаж „Камчия – север 4“ и община Долни чифлик – морски плаж „Шкорпиловци – север“.

Актуалната справка за стойността на 1 спасителен пост за водно спасяване за срок от 3 месеца, изготвена от БЧК, възлиза на 17 000 евро без ДДС. През миналата година тя е била 30 000 лева. Срокът за подаване на оферти изтича на 28 май. Прогнозният срок за изпълнение на дейността е до средата на септември.

Това лято неохраняемите морски плажове за цялата област Варна ще са 27 – колкото и през миналата година.