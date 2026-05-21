15-километрова опашка от тирове на "Капитан Андреево"

15-километрова опашка от тирове се е образувала пред граничния пункт „Капитан Андреево“. Опашката достига до Свиленград. С наближаване на границата камионите на места заемат и едното платно за движение.

Причината за струпването е интензивният трафик през граничния пункт. За денонощие на „Капитан Андреево“ се обработват по около 2600 камиона, съобщиха от Агенция „Митници“.

Всички служби от двете страни на границата работят в синхрон, но трафикът остава изключително интензивен, допълват от агенцията.