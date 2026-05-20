В Пловдив настояват за запазване на родилен дом „Весела“

Недоволство сред персонала на родилен дом „Весела“ в Пловдив. Причината е преместването на отделението и намерението на местната власт настоящата сграда да се превърне в общински хоспис.



Дейността на родилното отделение е ограничена заради ниските финансови постъпления и малкия брой родилки. В родилния дом се обслужват предимно социално слаби жени от кварталите „Столипиново” и „Шекер махала“.

Управителят на лечебното заведение д-р Красимир Вальов заяви ,че отделението няма да бъде закрито, а ще бъде преструктурирано и преместено в отделение по гинекология в основната сграда на МБАЛ „Св.Мина“. Това ще се случи до 6 месеца. А на всички медици вече е предложено да остане на работа на новото място.

д-р Мария Василева: „Днес поне четири пациентки сме върнали, през нощта имаше и родилки. От петък по обяд над 20 жени, поне десетина бяха за раждане.“

Виолета Димитрова, акушерка: „Има заповед тук от 15-ти да спрем да приемаме до 18-и, а от 20-и вече сградата да бъде освободена. Днес е последният срок и ние чакаме всеки момент да дойде някой, с една дума да ни изхвърлят.“