БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към...
Чете се за: 03:30 мин.
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането...
Чете се за: 03:27 мин.
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът...
Чете се за: 04:12 мин.
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Завърши монтажът на армировката за новите стоманобетонни панели на "Дунав мост" при Русе

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Запази

На 4 юни заради ремонта спират движението по "Дунав мост" за всички превозни средства

завърши монтажът армировката новите стоманобетонни панели дунав мост русе
Слушай новината

Завърши монтажът на армировката на новите стоманобетонни пътни панели в целия 320-метров участък от "Дунав мост" при Русе. Положен е бетонът за закрепване на панелите в отсечка с дължина 220 метра, а в следващите дни по график ще продължи бетонирането и на останалите около 100 метра, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

На 4 юни поради извършващия се основен ремонт на съоръжението, движението по "Дунав мост" ще бъде спряно за всички видове превозни средства, като леките автомобили няма да преминават за 12 часа - от 9.00 до 21.00 ч., а камионите за денонощие – до 9.00 ч. на 5 юни.

Спецификата на изпълняваните строителни дейности изисква минимум през първите 12 часа от полагането на бетонните смеси за свързване на фугата между ремонтираните участъци да няма никакво преминаване на превозни средства. По този начин ще се осигури максимално здрава връзка между панелите и необходимата якост на материала.

Строително-монтажните дейности на "Дунав мост" се извършва по график и на етапи, посочват още от Пътната агенция. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи. Прогнозният срок за завършването на основния ремонт на трасето е през юни 2026 г.

Снимки: АПИ

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

#спират движението #ремонтът на Дунав мост

Последвайте ни

ТОП 24

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и литература
2
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и...
Български гражданин и две румънки се издирват след срутването на сграда в Източна Германия
3
Български гражданин и две румънки се издирват след срутването на...
Григор Димитров загуби спечелен мач и отпадна на старта на квалификациите на „Ролан Гарос“
4
Григор Димитров загуби спечелен мач и отпадна на старта на...
Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община организираха BANGARANGA PARTY
5
Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община организираха...
Кабинетът предлага минималната пенсия да се увеличи от 1 юли
6
Кабинетът предлага минималната пенсия да се увеличи от 1 юли

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
5
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
6
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...

Още от: Регионални

Започва принудително премахване на чадъри от автокъща в Борисовата градина
Започва принудително премахване на чадъри от автокъща в Борисовата градина
КЕВР започва извънредна проверка на "Топлофикация Перник" КЕВР започва извънредна проверка на "Топлофикация Перник"
Чете се за: 01:27 мин.
Единодушна подкрепа: DARA ще бъде удостоена със званието "Почетен гражданин на Варна" Единодушна подкрепа: DARA ще бъде удостоена със званието "Почетен гражданин на Варна"
Чете се за: 01:25 мин.
Тежка катастрофа отне живота на мъж в Ямболско Тежка катастрофа отне живота на мъж в Ямболско
Чете се за: 00:35 мин.
Започва частичен ремонт през Кресненското дефиле: Очакват се сериозни затруднения в трафика Започва частичен ремонт през Кресненското дефиле: Очакват се сериозни затруднения в трафика
Чете се за: 03:30 мин.
Решават за пускане на обходен маршрут на движението между Пампорово и Смолян Решават за пускане на обходен маршрут на движението между Пампорово и Смолян
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към себе си" от "Песента на колелетата" на Йордан Йовков и есе "Авторитетите днес"
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към себе си"...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането на визите за САЩ за българи Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането на визите за САЩ за българи
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Правосъдният министър иска освобождаването на шефа на Агенцията по вписванията заради фрапиращи практики и петцифрени бонуси Правосъдният министър иска освобождаването на шефа на Агенцията по вписванията заради фрапиращи практики и петцифрени бонуси
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Отношенията Китай - Русия: Си Дзинпин и Владимир Путин обсъждат редица международни теми Отношенията Китай - Русия: Си Дзинпин и Владимир Путин обсъждат редица международни теми
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Андрей Новаков: Предвидено е България да получи с 2 милиарда евро...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Депутатите приеха на първо четене три законопроекта с промени в НПК
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Земетресение със сила 5,6 е регистрирано в Източна Турция
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Започва принудително премахване на чадъри от автокъща в Борисовата...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ