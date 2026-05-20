Недоволство във Велинград заради ремонт в района на „Клептуза“

від БНТ , Репортер: Галена Паскова
Чете се за: 03:15 мин.
Напрежение във Велинград заради ремонт в зоната на карстовия извор Клептуза. Хората се съмняват, че водата ще отива в частни ръце, и са притеснени да не се увреди емблемата на града. О

т общината обясниха, че изграждат нов довеждащ водопровод, за да се хване огромен дебит от вода, която иначе се разхищава. Всички дейности по проекта са съгласувани с държавните институции. Въпреки това днес на място експерти от различни звена направиха повторна проверка.

Граждани се събраха около карстовия извор Клептуза с настояване строежът да бъде спрян, зоната възстановена, а проектът преразгледан.

Според граждани Клептуза в момента се руши:

„Има изградена бетонна стена, която е буквално в самия извор, което ние считаме за недопустимо.“

„То е една грозотия, която е сложена в сърцето на извора, и се вижда, че не работи в момента.“

„Клептуза в момента се руши.“

„Искаме обществено обсъждане!“

Хората поискаха спешна среща с кмета, а пристигането му допълнително вдигна градуса на напрежението.

Според кмета водоизточниците в града са обследвани по предписание на регионалното министерство, за да се избегнат бъдещи водни кризи. А след съгласуване с всички институции е изготвен проект за изграждането на алтернативен водопровод.

Костадин Коев, кмет на Велинград: "Идеята на този проект е да хванем част от извора, не целия, защото изворът е с много голям дебит – изворът е 500 - 600 л в секунда. 80 литра да хванем в изградените тук съоръжения и да ги вкараме във водопреносната мрежа на Велинград.“

Преди месец от Басейнова дирекция са направили проверка и не са открили нарушения.

Васил Узунов, директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“: „Ние наблюдаваме да няма компрометиране на самия извор и на водните количества, които постъпват, и дали не се предоставят неправомерно на други лица.“

От РДНСК също започнаха проверка.

инж. Илинка Халачева, РДНСК-Пазарджик: „Ние ще проверим строителството, какво е извършено на място и съответства ли на разрешенията за строеж.“

Разрешителното обаче позволява на частна фирма да бутилира част от водата в извора. Според компанията това няма да ощети населението, тъй като те ще ползват едва 7 литра в секунда от общо 80 дебит.

Костадин Коев, кмет на Велинград: „Тяхната тръба е след общинската тръба. Това е също много важно – че първо се задоволяват обществените нужди и потребности.“

Карстовият извор и двете прилежащи езера не са част от защитената зона „Клептуза“. Води се обаче дело за уточняване точните граници на местността.

