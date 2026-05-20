БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
САЩ повдигнаха обвинения срещу бившия кубински президент...
Чете се за: 01:07 мин.
Шефката на Агенцията по вписванията е уволнена
Чете се за: 00:32 мин.
МОН публикува отговорите на матурата по български език
Чете се за: 01:17 мин.
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към...
Чете се за: 03:30 мин.
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането...
Чете се за: 03:27 мин.
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът...
Чете се за: 04:12 мин.
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кой е FRED AGAIN и защо DARA иска да роботи с него?

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Дара се превърна в един от безспорните авторитети за младите след победата на Евровизия. По време на партито за посрещането й у дома, тя и 25 000 нейни фена попитаха лондонската сензация Fred again дали иска да направи колаборация с нея. Певицата загатна за мечтата си още във Виена - когато прикани всеки, който я подкрепя, да я отбележи в профила на известния диджей. Но кой е Fred again и защо Дара толкова много иска да работи с него.

Освен да побеждава, Дара знае и с кого да работи. Fred again не е просто диджей или продуцент, а ексцентричен експериментатор, който може да те разплаче с нежен хаус, но и да те накара да скачаш като обезумял на перфектна селекция от така наречената гаражна електронна музика. Той е най-младият носител на наградата „Продуцент на годината“ на Британските награди за 2020-та. А вчера Дара официално му предложи съвместен проект.

След победата на „Бангаранга“, Дара публикува изпълнение на вечната хаус класика "Born Slippy" в изпълнение на Майк Скинер, Fred again и самите създатели на парчето - “Underworld“. И призова всеки, който я подкрепя да я тагва. Снощи 9000 души пък тагнаха Фред под нейния пост.

- Давай човек, направи го с кралицата на Евровизия!
- Свържи се с нашият диамант, това ще е хита на живота ти!
- Не карай това красиво момиче да чака!

Това бяха само част от коментарите , които подканват лондонската звезда да се колаборира с родната. Един от най-популярните ни диджеи зад граница е сигурен, че съвместен проект ще е печалба и за двамата.

DJ DIASS: „Той има колаборации със Скрилекс, бил е гост продюсер за Ед Шийрън и за много други големи артисти, така че той със сигурност е един от новите големи имена на електронната поп, денс сцена, сигурно и самата Дара му е фен и го слуша и те ако се колаборират ще направят наистина нещо уникално, което ще запее цял свят.“

Продуцентите на Дара заявиха за БНТ, че вече са в връзка с мениджърите на Fred again.

#иска да роботи с него #защо DARA #Fred Again #кое е

Последвайте ни

ТОП 24

По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и литература
1
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и...
Водещият на „Панорама“ Бойко Василев беше отличен с наградата „Златно перо“
2
Водещият на „Панорама“ Бойко Василев беше отличен с...
Матурата по БЕЛ: Ще се затруднят ли зрелостниците от изпита тази година?
3
Матурата по БЕЛ: Ще се затруднят ли зрелостниците от изпита тази...
В "Референдум": Какво донесе победата на DARA на "Евровизия"?
4
В "Референдум": Какво донесе победата на DARA на...
НА ЖИВО: Локомотив Пловдив - ЦСКА, 1:1
5
НА ЖИВО: Локомотив Пловдив - ЦСКА, 1:1
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към себе си" от "Песента на колелетата" на Йордан Йовков и есе "Авторитетите днес"
6
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към себе си"...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
3
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
4
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
5
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
6
Как може да се гласува тази вечер на финала на...

Още от: Общество

Изплащането на пенсиите няма да се бави заради почивни дни
Изплащането на пенсиите няма да се бави заради почивни дни
Вицепремиерът Иво Христов оглавява подготовката за "Евровизия 2027" Вицепремиерът Иво Христов оглавява подготовката за "Евровизия 2027"
Чете се за: 01:22 мин.
От "Националната мрежа за децата" настояват за запазването на Комисията по демографската политика, децата и семейството От "Националната мрежа за децата" настояват за запазването на Комисията по демографската политика, децата и семейството
Чете се за: 03:22 мин.
Единодушна подкрепа: DARA ще бъде удостоена със званието "Почетен гражданин на Варна" Единодушна подкрепа: DARA ще бъде удостоена със званието "Почетен гражданин на Варна"
5805
Чете се за: 01:25 мин.
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът на DARA за тюркоазения килим във Виена Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът на DARA за тюркоазения килим във Виена
Чете се за: 04:12 мин.
Над 50 000 зрелостници се очаква да се явят на матурата по български език и литература Над 50 000 зрелостници се очаква да се явят на матурата по български език и литература
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Шефката на Агенцията по вписванията е уволнена
Шефката на Агенцията по вписванията е уволнена
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
МОН публикува отговорите на матурата по български език МОН публикува отговорите на матурата по български език
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Мартин Димитров: Властта се концентрира в премиера, а парламентът губи контролни функции Мартин Димитров: Властта се концентрира в премиера, а парламентът губи контролни функции
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Какво избраха зрелостниците: Тема по Йовков или есе за авторитетите? Какво избраха зрелостниците: Тема по Йовков или есе за авторитетите?
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Отношенията Китай - Русия: Си Дзинпин и Владимир Путин обсъждат...
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Близо 3 часа отнема преминаването през Кресненското дефиле заради...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Изплащането на пенсиите няма да се бави заради почивни дни
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Правосъдният министър иска освобождаването на шефа на Агенцията по...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ