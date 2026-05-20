Кой е FRED AGAIN и защо DARA иска да роботи с него?

Дара се превърна в един от безспорните авторитети за младите след победата на Евровизия. По време на партито за посрещането й у дома, тя и 25 000 нейни фена попитаха лондонската сензация Fred again дали иска да направи колаборация с нея. Певицата загатна за мечтата си още във Виена - когато прикани всеки, който я подкрепя, да я отбележи в профила на известния диджей. Но кой е Fred again и защо Дара толкова много иска да работи с него.

Освен да побеждава, Дара знае и с кого да работи. Fred again не е просто диджей или продуцент, а ексцентричен експериментатор, който може да те разплаче с нежен хаус, но и да те накара да скачаш като обезумял на перфектна селекция от така наречената гаражна електронна музика. Той е най-младият носител на наградата „Продуцент на годината“ на Британските награди за 2020-та. А вчера Дара официално му предложи съвместен проект.

След победата на „Бангаранга“, Дара публикува изпълнение на вечната хаус класика "Born Slippy" в изпълнение на Майк Скинер, Fred again и самите създатели на парчето - “Underworld“. И призова всеки, който я подкрепя да я тагва. Снощи 9000 души пък тагнаха Фред под нейния пост.

- Давай човек, направи го с кралицата на Евровизия!

- Свържи се с нашият диамант, това ще е хита на живота ти!

- Не карай това красиво момиче да чака!

Това бяха само част от коментарите , които подканват лондонската звезда да се колаборира с родната. Един от най-популярните ни диджеи зад граница е сигурен, че съвместен проект ще е печалба и за двамата.

DJ DIASS: „Той има колаборации със Скрилекс, бил е гост продюсер за Ед Шийрън и за много други големи артисти, така че той със сигурност е един от новите големи имена на електронната поп, денс сцена, сигурно и самата Дара му е фен и го слуша и те ако се колаборират ще направят наистина нещо уникално, което ще запее цял свят.“

Продуцентите на Дара заявиха за БНТ, че вече са в връзка с мениджърите на Fred again.