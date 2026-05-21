Рядък бивол-албинос наречен "Доналд Тръмп" стана атракция в Бангладеш.

Животното е било кръстено на американския президент заради развятата си руса грива, наподобяваща характерната прическа на американския президент. Бикът става звезда в социалните мрежи. Хората се тълпят и във фермата близо до Дака, за да се снимат с него преди да бъде принесен в жертва за мюсюлманския празник Курбан Байрам другата седмица.

Стресът от огромното внимание обаче е довел до загуба на тегло на животното и собственикът е ограничил посещенията.