Среща Си Дзинпин - Путин: Критики към САЩ, подкрепа за многополюсен свят

Русия и Китай с критики към американския противоракетен проект „Златен купол" и липсата на отговор на руското предложение за удължаване на договора, ограничаващ ядрените арсенали. По кои теми се споразумяха Москва и Пекин по време на тази визита на Путин и в какво не успяха.

В общо изявление след среща на върха в Пекин, Русия и Китай критикуваха американския проект за противоракетна защита „Златен купол" и липсата на отговор от Вашингтон на руското предложение за удължаване на последния договор, ограничаващ ядрените арсенали. Двете страни подписаха заявление за укрепване на стратегическата координация и декларация в подкрепа на многополюсен световния ред. Пробив по мегапроекта за газопровода Силата на Сибир - 2 не беше постигнат. Докато срещата на Си Дзинпин с Доналд Тръмп преди дни беше фокусирана върху управление на напрежението между двете най-могъщи държави, то днешната с Путин беше изправена пред различно предизвикателство- демонстрация на прогрес в отношенията, които и двете страни вече са обявили за "безгранични", отбелязва Ройтерс.

Си Дзинпин - президент на Китай: „Ангажираме се с участие във висококачествено международно сътрудничество, реформиране и подобряване на глобалното управление. Светът днес далече не е мирен. Еднополюсния свят и хегемонията представляват сериозна опасност, и светът рискува да се върне към закона на джунглата."

Според руския гост отношенията между Русия и Китай са достигнали "безпрецедентно равнище и продължават да се развиват".

Владимир Путин - президент на Русия: „Най-важното е, че Русия и Китай са ангажирани с независима и суверенна външна политика, работят заедно в тясно стратегическо сътрудничество и играят важна стабилизираща роля на световната сцена. Работим заедно за мир и глобален просперитет.“

Кремъл посочи, че двете страни са достигнали до „общо разбиране" по параметрите на гигантския газопровод "Силата на Сибир - 2, но пробив по проекта не беше обявен. Сред нерешените въпроси остават цените на газа, преговорите може да продължат с години. Си Дзинпин и Владимир Путин са се срещали повече от 40 пъти. През 2022-ра двете страни подписаха договор за стратегическо партньорство. Церемонията по посрещането на Владимир Путин беше почти огледална с протокола за Доналд Тръмп - детски поздрави, военни почести, топовни салюти и маршируващ оркестър. Двете визити с високи залози в рамките на няколко дни отразяват образа, който домакинът иска да представи за себе си пред света - разговор с всеки, обвързване с никого, коментира БиБиСи.