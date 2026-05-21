Административният съд в Пловдив спря провеждането на референдума за завода за барут край Иганово

Административен съд – Пловдив спря изпълнението на решението на Общински съвет – Карлово за провеждане на местен референдум относно изграждането на завод за барут и производствени мощности за боеприпаси на територията на Общината.

Припомняме, че идеята за допитването беше внесена от инициативен комитет и от партия "Възраждане", а впоследствие подкрепена и одобрена с решение от 30 април на Общинския съвет в Карлово. Референдумът трябваше да се проведе на 28 юни.

Съдебното определение е постановено по административно дело, образувано след жалба на "Иганово" ЕАД. В мотивите си съдът посочва, че ако изпълнението на решението не бъде спряно до окончателното произнасяне по делото, за жалбоподателя може да настъпи „значителна или трудно поправима вреда“.

От съда уточняват, че определението не представлява решение по същество относно законосъобразността на оспорения административен акт, а временна мярка до приключване на съдебния спор.

В насроченото допитване жителите на Община Карлово трябваше да отговорят на три въпроса – дали са съгласни общината да не променя предназначението на имоти по общия устройствен план с цел изграждане на производствени мощности за боеприпаси и барут, дали са против изграждането на производствена база за боеприпаси и взривни вещества, свързана с инвестиционното намерение на Rheinmetall и ВМЗ, както и дали са за забрана на строежа на завод за барут на територията на общината.

От Община Карлово заявиха, че ще информират своевременно гражданите и медиите за всяко следващо развитие по съдебното производство.