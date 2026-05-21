Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по...
ЗАПАЗЕНИ

Административният съд в Пловдив спря провеждането на референдума за завода за барут край Иганово

от БНТ , Източник: БТА , Репортер: Станислава Христозова
Чете се за: 02:00 мин.
Допитването беше поискано от инициативен комитет и представители на "Възраждане" и одобрен от Общинския съвет

близо една трета подписите референдум завода барут иганово некоректни
Административен съд – Пловдив спря изпълнението на решението на Общински съвет – Карлово за провеждане на местен референдум относно изграждането на завод за барут и производствени мощности за боеприпаси на територията на Общината.

Припомняме, че идеята за допитването беше внесена от инициативен комитет и от партия "Възраждане", а впоследствие подкрепена и одобрена с решение от 30 април на Общинския съвет в Карлово. Референдумът трябваше да се проведе на 28 юни.

Съдебното определение е постановено по административно дело, образувано след жалба на "Иганово" ЕАД. В мотивите си съдът посочва, че ако изпълнението на решението не бъде спряно до окончателното произнасяне по делото, за жалбоподателя може да настъпи „значителна или трудно поправима вреда“.

От съда уточняват, че определението не представлява решение по същество относно законосъобразността на оспорения административен акт, а временна мярка до приключване на съдебния спор.

В насроченото допитване жителите на Община Карлово трябваше да отговорят на три въпроса – дали са съгласни общината да не променя предназначението на имоти по общия устройствен план с цел изграждане на производствени мощности за боеприпаси и барут, дали са против изграждането на производствена база за боеприпаси и взривни вещества, свързана с инвестиционното намерение на Rheinmetall и ВМЗ, както и дали са за забрана на строежа на завод за барут на територията на общината.

От Община Карлово заявиха, че ще информират своевременно гражданите и медиите за всяко следващо развитие по съдебното производство.

#Административен съд Пловдив #завод за барут #решение, #иганово #карлово

Регионалният министър за свлачището край Пампорово: Още е активно, няма да пестим пари за възстановяването на пътя
Регионалният министър за свлачището край Пампорово: Още е активно, няма да пестим пари за възстановяването на пътя
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
15-километрова опашка от тирове на "Капитан Андреево"
"Много е скъпо, вече не се живее": На пазар във Видин - какво мислят за цените производители, търговци и купувачи
НА ЖИВО: Изслушват министър Шишков в парламента заради свлачището на пътя Смолян - Пампорово
Недоволство във Велинград заради ремонт в района на „Клептуза"
