Две жалби в съда срещу референдума за завод за барут в Карлово

Две жалби са подадени в Административен съд – Пловдив срещу решението на Общинския съвет – Карлово от 30 април 2026 г., с което беше насрочен местен референдум за 28 юни 2026 г.

Жалбите са внесени от Областния управител на Пловдив и от „Иганово“ ЕАД – дружеството, свързано с инвестиционното намерение за изграждане на завод за барут и производствена база за боеприпаси на територията на общината.

Решението за провеждане на референдума беше прието от Общинския съвет с 27 гласа „за“, два „против“ и един „въздържал се“, след процедура по събиране и проверка на подписка. На допитването жителите на община Карлово трябва да отговорят на три въпроса, свързани с изграждането на производствени мощности за барут и боеприпаси.