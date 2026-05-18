Откриха паметник на папа Франциск в Раковски

Паметник на Папа Франциск беше открит пред църквата „Свето сърце Исусово“ в квартал „Генерал Николаево“ в град Раковски.

На откриването присъстваха двамата монсеньори Румен Станев и Георги Йовчев, свещеници и кметът на града Павел Гуджеров.

Поводът за инициативата е историческото посещение на Светия отец в Раковски през 2019 г. – събитие, останало в паметта на жителите като символ на вярата, мира и човечността. Преди 7 години Светият отец отслужи литургия и даде първо причастие на стотици деца.

Бронзовата фигура на папата е висока 2,20 м, а постаментът – 1,50 м. Нейният автор е скулпторът Дишко Дишков от Сопот. Инициативата за поставянето на паметника е на кмета на града Павел Гуджеров, а средствата са осигурени от община Раковски и дарители.