Карлово решава с референдум ще има ли завод за барут край село Иганово

С убедително мнозинство Общинският съвет в Карлово даде зелена светлина за провеждането на местен референдум, свързан с инвестиционно намерение за изграждане на завод за барут край село Иганово. Решението бе подкрепено от представители на всички политически групи – „за“ гласуваха 27 съветници, „против“ – двама, а един се въздържа.

Докладната записка беше внесена от председателя на местния парламент Доньо Тодоров. Той подчерта, че законовата процедура по проверка на подписките е приключила и всички установени нередности са отстранени в срок. Това дава основание да бъде насрочен референдум, който се очаква да се проведе в края на юни.

По време на заседанието стана ясно още, че организацията и провеждането на допитването ще струват приблизително 255 000 евро. Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на Община Карлово, като е предвидена и информационна кампания, която да запознае жителите с детайлите около въпроса и значението на предстоящия вот.