Отново задръствания в Кресненското дефиле заради ремонт

Трети ден продължават ремонтните дейности по частична подмяна на асфалтовата настилка на главен път Е 79 в участъка от разклона за Стара Кресна до град Кресна. В момента движението се извършва поетапно в една лента, а екипи на полицията следят за неправилни изпреварвания и спазване на временната организация.

В момента преминаването през Кресненското дефиле в посока Кулата отнема около час и половина.

Припомняме, че вчера ремонтът предизвика сериозни затруднения в трафика, като се образуваха километрични колони и в двете посоки. Стигна се и до напрежение сред шофьорите, а изтеглянето на автомобилите продължи до вечерта.

От Агенция “Пътна инфраструктура” призовават шофьорите да карат с повишено внимание и да предвидят повече време за пътуване.

Очаква са ремонтът да приключи до 13.00 часа днес и от утре движението в участъка ще се осъществява нормално.