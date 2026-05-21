Георги Клисурски се връща като заместник-кмет по "Финанси" на Столичната община

Георги Клисурски се връща като заместник-кмет по "Финанси" на Столичнаа община от 26 май, съобщиха от "Московска" 33. Той беше служебен министър на финансите в кабинета на Андрей Гюров.

Значението на прозрачността и регулярното публикуване на данни за публичните финанси, както и коректното разплащане към общините подчерта финансистът. Той посочи като една от съществените задачи, изпълнени в качеството му на министър, разплащането на средства към общините по проектите с финансиране от държавния бюджет. Плащанията за София бяха ускорени през март и април. Средствата са за проекти, предвидени за финансиране по чл. 113 от Закона за държавния бюджет за 2025 г., допълни Клисурски.

Георги Клисурски беше част от екипа на кмета Васил Терзиев като заместник-кмет по финанси от септември 2025 г., след което пое поста служебен министър на финансите в правителството на Андрей Гюров. Той е икономист с образование по финанси и държавно управление, придобито в САЩ, и професионален опит в Министерството на финансите.