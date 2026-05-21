Катастрофирал камион затруднява движението по Е79 в района на Бели извор.

Движението в района на разклона за Бели извор е затруднено и се осъществява двупосочна в една лента.

Мястото, на което машината е запречила почти изцяло лентата за движение в посока Монтана е на 134 км от път 1-I (E79) в участъка Враца - Монтана и в непосредствена близост до разклона за Бели извор.

В продължение на десетки метри, превозното средство се е движило, помитайки всичко по пътя си, след което влекачът е запречил лентата за движение в посока Монтана.

Причините за инцидента, при който камионът е напуснал своята лента за движение и преминавайки през насрещната, се е озовал частично извън пътното платно, все още се изясняват.

От АПИ и Пътна полиция призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.