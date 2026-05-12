Тежката катастрофа край София: Шофьорите с десетки нарушения на пътя, единият – дрогиран (ОБЗОР)

Тежка катастрофа със загинал рано тази сутрин на входа на София. Автобус с туристи от Добрич се удари в камион. Близо 20 души пострадаха, шестима остават в болница. По непотвърдена информация тежкотоварният автомобил е спрял в аварийната лента, а шофьорът на автобуса е заспал и се е блъснал в него. Двамата шофьори имат общо близо 80 нарушения на пътя и на двамата книжката е отнемана. Полевият тест за наркотици на шофьора на камиона е отчел употреба на амфетамини.

Разстоянието от Добрич до София е 475 километра и се взима за около 7 часа. Туристите са тръгнали от Добрич следобед за да стигнат по летище София, откъдето да хванат полет до Малдивите. Малко след 01.00 часа, на 5 километра от София обаче шофьорът на автобуса губи контрол и се блъска в желязното ремарке на камион. Според сина на загиналия 73-годишен мъж шофьорът е заспал, а камионът е бил в аварийната лента- спрял.

"Видимо камиона беше в аварийната лента и автобуса, без никакви спирачки се вряза в него, камиона беше в аварийната."

БНТ: Спрял ли беше?

"Най-вероятно, всички спахме, без спирачен път. Размазани хора, хвърчеше нафта навсякъде, току-що си изхвърлих дрехите. Не искам никой да е на мое място."

Най-тежко пострадалата е на 69 години и е настанена в болница „Света Анна“. Тя е в тежко състояние и с опасност за живота. Там се лекуват и още двама мъже, единият е претърпял операция на корема, другият е със счупена подбедрица. Други двама са настанени във Военомедицинската академия. Шофьорът на автобуса е в ИСУЛ за наблюдение. Той е в стабилно състояние. Става ясно, че има книжка от 85-та.

комисар Мартин Цурински - зам.-началник на "Пътна полиция" към СДВР: „Има информация за реализирани от него 45 нарушения на закона за движение по пътищата, като през 2017 година е търпял лишаване от 10 месеца. За ПТП с алкохол, доколкото знам.“

Шефът на фирмата-превозвач Георги Атанасов обаче обясни, че книжката на неговият шофьор наистина е отнемана заради ПТП, но не е имало алкохол. Каза още, че той е опитен шофьор, който работи при него от повече от 10 години. Автобуса бил изправен, а графиците и почивките спазени.

комисар Мартин Цурински - зам.-началник на "Пътна полиция" към СДВР: „От водача на влекача, до момента в картона има 29 нарушения, като е търпял две лишавания също назад във времето, едно през 2006 година от 1 месец и едно през 2008 за 5 месеца.“

Днес полевият тест на шофьора на камиони е отчел амфетамини и метаамфетамини. 42-годишният мъж обяснил, че пие лекарства. Чака се кръвната му проба. И двамата шофьори са задържани по започнало разследване. Министърът на транспорта разпореди проверка. Става ясно, че фирмата отговорна за камиона е в нестабилно финансово състояние.

От Европейския център за транспортни политики пък коментираха, че секторът се нуждае от сериозно преструктуриране и от реален, а не формален контрол. Според тях тежките инциденти продължават да се случват тревожно често, а работата на агенцията по безопасност не дава резултати.