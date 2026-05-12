БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Светът е "Евровизия"!
Чете се за: 01:45 мин.
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като...
Чете се за: 00:42 мин.
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Велислав Величков, ПП: Без да се осветлят зависимостите в съдебната власт, истинска реформа няма да има

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Запази

Депутатът предупреди, че промените в Закона за съдебната власт са само "отваряне на вратата" към реформа, а не самата реформа

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Народното събрание бяха приети от правната комисия три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт – на "Продължаваме Промяната", "Демократична България" и "Прогресивна България". Темата за съдебната реформа коментира в студиото на "Още от деня" депутатът от "Продължаваме Промяната" Велислав Величков. Според него именно реформата е сред най-важните за държавата в момента.

"Има консенсус в Народното събрание, че темата за правосъдието, върховенството на правото и независимата съдебна власт е абсолютно приоритетна тема – толкова важна, колкото и тази с галопиращите цени, защото има и галопираща корупция и галопиращо усещане за несправедливост в обществото", каза той.

Величков отбеляза, че действията по законопроектите са започнали изключително експедитивно, но предупреди, че бързината крие риск от липса на достатъчно задълбочен експертен дебат. Според него настоящите предложения не представляват цялостна съдебна реформа, а по-скоро първа стъпка към такава.

"Това не е съдебна реформа да избереш нов Висш съдебен съвет при сегашния стил, с година и осем месеца изтекъл мандат, и да уредиш правилата за избора на парламентарната и професионалната квота. Трябва да има много по-съществени промени в Закона за съдебната власт. Аз дори не съм далеч от идеята за изцяло нов закон, ако говорим за реална съдебна реформа", поясни той.

Величков отново постави темата за нерешените случаи и зависимости в системата:

"Без да се изяснят зависимостите, тайните общества и семейства в съдебната власт, без отново да се отворят страниците "Осемте джуджета" и SS клуба на Мартин Божанов, няма да стигнем до истинското решение как да имаме независима съдебна власт."

По думите му, ключов момент ще бъде начинът, по който ще бъде избран новият Висш съдебен съвет:

"Не може да започне съдебна реформа без качествено нов състав на Висшия съдебен съвет, защото това е кадровият и административно управляващ орган на съдебната власт."

Той се противопостави на идеята парламентарната квота да следва партийното съотношение в Народното събрание:

"Абсолютно недопустима е политическата намеса в съдебната система. Никакви партийни квоти не трябва да има. Трябва да има професионалисти с доказан интегритет, професионални и нравствени качества."

Величков коментира и начина на избор на професионалната квота във ВСС, като се обяви против изцяло хартиеното гласуване:

"При гласуване в малки съдебни райони никаква тайна на вота няма да има. Представете си секция с 40 души – всички се познават."

Той заяви, че не подкрепя дистанционното електронно гласуване, но вижда решение в използването на машини:

"Може да има машинно гласуване. Имаме машини от изборите, които доказаха своята надеждност. Който желае – на хартия, който желае – на машина."

Сред спорните текстове е предложението членове на ВСС да не могат да бъдат хора, които през последните седем години са били главен прокурор, председатели на върховни съдилища или техни заместници. Величков защити идеята, макар да призна, че тя може да бъде атакувана в Конституционния съд.

Според него ключово ще бъде как ще се проведе изборът на следващ главен прокурор и дали ще има реална конкуренция:

"Ключови ще са критериите за кандидатурите и номинациите. И ключово ще бъде желанието на новия правосъден министър да предложи алтернативна кандидатура. Стигнем ли отново до състезание с един кон, значи нищо не сме свършили както трябва."

Той подкрепи и идеята новоизбраният ВСС да назначи временно изпълняващи функциите главен прокурор и председател на ВАС.

Вижте целия разговор във видеото

#Велислав Величков #"Продължаваме промяната" #реформа в съдебната система #съдебна реформа

Последвайте ни

ТОП 24

Забраната да се служи на български в църквата в Одрин е недоразумение, заяви за БНТ патриарх Даниил
1
Забраната да се служи на български в църквата в Одрин е...
DARA ще открие втория полуфинал на „Евровизия 2026“ на 14 май
2
DARA ще открие втория полуфинал на „Евровизия 2026“ на...
Светослав Бенчев: Навлизаме в период, в който трябва да се замислим не за цените, а за доставките
3
Светослав Бенчев: Навлизаме в период, в който трябва да се замислим...
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
4
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Във Вършец поставиха пейки във формата на книга по повод Световния ден на книгата
5
Във Вършец поставиха пейки във формата на книга по повод Световния...
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието и науката
6
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на...

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Сигурност и правосъдие

Промените в Закона за съдебната власт: Правната комисия в НС подкрепи предложенията на първо четене
Промените в Закона за съдебната власт: Правната комисия в НС подкрепи предложенията на първо четене
Затвор за управител на транспортна фирма и механик за трагедията с тир в Айтос, отнела живота на млада жена Затвор за управител на транспортна фирма и механик за трагедията с тир в Айтос, отнела живота на млада жена
Чете се за: 01:17 мин.
"Прогресивна България" представи визията си за съдебната реформа "Прогресивна България" представи визията си за съдебната реформа
Чете се за: 02:15 мин.
БАБХ спряха нелегален внос на 245 декоративни птици на "Дунав мост 2" БАБХ спряха нелегален внос на 245 декоративни птици на "Дунав мост 2"
Чете се за: 01:07 мин.
Временната правна комисия прие на първо четене три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт Временната правна комисия прие на първо четене три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт
Чете се за: 04:00 мин.
Назначиха Ива Кечева за заместник-министър на правосъдието Назначиха Ива Кечева за заместник-министър на правосъдието
Чете се за: 00:12 мин.

Водещи новини

Мерки срещу спекулата: Бюджетната комисия в НС обсъди промените за овладяване на цените
Мерки срещу спекулата: Бюджетната комисия в НС обсъди промените за...
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Цените на горивата няма да се понижат до края на годината, прогнозират експерти Цените на горивата няма да се понижат до края на годината, прогнозират експерти
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Промените в Закона за съдебната власт: Правната комисия в НС подкрепи предложенията на първо четене Промените в Закона за съдебната власт: Правната комисия в НС подкрепи предложенията на първо четене
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Тежката катастрофа край София: Шофьорите с десетки нарушения на пътя, единият – дрогиран Тежката катастрофа край София: Шофьорите с десетки нарушения на пътя, единият – дрогиран
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Взрив до детска градина в Горна Оряховица, децата са евакуирани...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Британският премиер отказа да подаде оставка - каква ще бъде...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Музика и политика: Напрежение и бойкоти преди 70-ото издание на...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ