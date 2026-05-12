Довечера е първият полуфинал на „Евровизия 2026“

Днес е първият полуфинал на 70-ото издание на музикалния конкурс „Евровизия“. На сцената във Виена ще излязат 17 от участниците.

Ако се съди по репетициите, меломаните ще се радват на пищно и бляскаво шоу. България е представена от DARA с песента „Bangaranga“, която ще открие втория полуфинал на 14 май. А големият финал е два дни по-късно, на 16 май. До него след гласуване ще бъдат допуснати 10 държави.

БНТ ще излъчи двата полуфинала и големия финал, като всички започват в 22:00 часа.

Тази година Евровизия е белязана от политическо напрежение. Няколко държави бойкотират конкурса и дори няма да го излъчват. Причината са съмнения, че от Израел са манипулирали зрителския вот миналата година, както и критики, свързани с войната в Газа.