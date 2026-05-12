Новините 12.05.2026 г.

Акценти за деня:

Довечера е първият полуфинал на „Евровизия 2026“

Днес е първият полуфинал на 70-ото издание на музикалния конкурс „Евровизия“. На сцената във Виена ще излязат 17 от участниците. България е представена от DARA с песента „Bangaranga“, която ще открие втория полуфинал на 14 май.

Два отборни сребърни медали за България от Европейската олимпиада по експериментални науки

Български ученици спечелиха два сребърни медала от Европейската олимпиада по експериментални науки в Лунд, Швеция. В състезанието участваха 46 отбора от 23 държави, а България беше представена от 2 отбора.

Салвадор Дали в Перник: Все повече хора посещават уникалната изложба

Перник привлича хиляди хора с изложба на Салвадор Дали. „Триумфът на въображението“ съдържа над 300 творби на испанския гений, като близо 150 са оригинални. Толкова мащабна изложба на прочутия художник се прави за първи път в България.

СПОРТ

Локомотив Пловдив се изправя срещу Черно море в Първа лига

Локомотив Пловдив гостува на Черно море от 17:45 часа в среща от четвъртия кръг на плейофите в Първа лига. Двата отбора са един до друг в класирането и ще определят отбора, който ще участва в баража за Европа.

Разделиха по равно секторите за феновете за финала на Купата на България

Разпредели по-равно секторите на националния стадион за феновете на ЦСКА и Локомотив Пловдив за финала в турнира за купата на България. Това означава, че привържениците на всеки от двата тима могат да са максимум 20 000, като вероятно ще останат около 5000 места буферни зони.

Дунав Русе се завърна в Първа лига след 6 години

Дунав (Русe) се завърна във футболния елит след 6-годишна пауза. Тимът на Георги Чиликов стигна до 2:2 в гостуването си на Фратрия и така си осигури предсрочно титлата във Втора лига 2 кръга преди края.

Барселона отпразнува 29-ата си титла по улиците на каталунската столица

Барселона отпразнува 29-ата си шампионска титла на Испания по улиците на каталунската столица. Начело с треньора Ханзи Флик каталунците бяха върху открит автобус и поздравиха хилядите си фенове.