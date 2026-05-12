Светът е "Евровизия"!
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като...
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Цените на горивата няма да се понижат до края на годината, прогнозират експерти

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
Търговци смятат, че има опасност по-малките бензиностанции да затворят до края на годината и без достъп до гориво да останат по-малките населени места

Цените на горивата у нас няма да се понижат до края на годината, а сигурността на доставките е под въпрос заради продължаващото напрежение в Близкия изток. За това предупреждават от Българската петролна и газова асоциация. Търговци прогнозират, че има опасност по-малките бензиностанции да затворят до края на годината и без достъп до гориво да останат по-малките населени места.

Въпреки че днес горивата на една от бензиностанциите в Русе са с два цента по-евтини, шофьорите са предпазливи при зареждането.

Красимир Вълев – шофьор: „Сега по-малко зареждам, защото трябва да бъркам в джоба.“

Адриян Малаков – автобусен шофьор: „Аз карам хора по екскурзии, но екскурзиите намаляха драстично. Заради горивата е определено.“

Оборотът на обекта през април е с 20% по-нисък спрямо миналата година.

Венцислав Пенгезов – собственик на бензиностанция: „Цените стигнаха нива, които не сме виждали до момента. Естествено, че това се отрази на потреблението, тъй като заплатите доста изостанаха.“

Най-големите притеснения на бранша са, че заради динамичните промени на световните пазари - има риск за доставките на гориво след месец юни.

Венцислав Пенгезов – собственик на бензиностанция: „Ситуацията въобще не е розова, защото, както вчера видяхме, Тръмп предложи на Конгреса отпадане на федералния резерв на горивата, което е ясен знак, че кризата скоро няма да се реши. Това означава, че за наличното количество петрол ще бъдат конкурентни доста повече хора и по-богатите може да предложат по-добра цена.“

Има и разминаване между очакванията и реалните цени на фючърсните пазари, предупредиха в студиото на „Денят започва“ от Българската петролна и газова асоциация.

Светослав Бенчев – председател на Българската петролна и газова асоциация: „Тези цени, които виждаме, са за след 3–4 месеца. Ако виждаме 100 долара за барел фючърс, норвежки нефт миналата седмица беше продаван за 155 долара за барел. Иракски нефт, който беше успял да мине през тази блокада – за 140 долара за барел. Тоест цените всъщност са много по-високи.“

Търговците на гориво обаче смятат, че изход има.

Венцислав Пенгезов: „Най-бързата мярка е да се махне биодизелът и да се свали ДДС-то.“

А днес средната цена на най-масовия бензин в страната е 1 евро и 52 евроцента, а на дизела – 1 евро и 78 евроцента за литър.

#няма да се понижат #до края на годината #експерти #цените на горивата #новини в Метрото

Цените на горивата няма да се понижат до края на годината, прогнозират експерти
