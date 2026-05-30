За напрежение на енергийните доставки заради войната в Близкия изток предупредиха световни институции

Ръководителите на Международната агенция по енергетика, Международния валутен фонд, Световната банка и Световната търговска организация предупредиха, че войната в Близкия изток поставя под напрежение енергийните доставки и засяга най-силно уязвимите икономики, предаде агенция Ройтерс.

Войната на САЩ и Израел срещу Иран наруши търговията, разклати финансовите пазари и предизвика тревога за световните енергийни доставки, особено тези през Ормузкия проток, който е ключов маршрут за доставките на петрол и газ.

Горепосочените институции посочиха, че световната икономика остава устойчива, но допълниха, че конфликтът засяга диспропорционално по-бедните държави чрез по-високите цени на горивата и торовете, засилва несигурността и поставя в риск работни места.

Ръководителите на световните институции се срещнаха в четвъртък, за да обсъдят как трябва да отговорят на икономическите последици от войната, се посочва в тяхно съвместно изявление, публикувано късно в петък.

„Ако транспортните потоци не се върнат към нормалното, продължаващото бързо изчерпване на световните петролни запаси преди пиковото лятно търсене на петрол в Северното полукълбо ще създаде нарастващи рискове за сигурността на доставките на гориво, пазарните условия и по-широката икономическа устойчивост“, заявиха институциите.