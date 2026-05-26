Към края на 2025 г. брутното богатство на домакинствата достига 478% от БВП на България, сочи проучване

Около 75% от богатството на българите е в имоти, сочат данните от втория "Индекс Богатство на българите". Към края на 2025 г. брутното богатство на домакинствата се увеличава с 14,6%, а в номинално изражение достига 478% от БВП на България, съобщиха на пресконференция в БТА икономистът Стоян Панчев и Макс Баклаян – основател на Tavex и финансов експерт.

Финансовите активи на домакинствата възлизат на около 98 млрд. евро. Най-голям дял в тях имат депозитите и парите в брой — около 41%, или приблизително 56 млрд. евро. Инвестициите остават едва около 5% от финансовите активи, макар да се наблюдава положителен ръст при акциите, котирани на фондовата борса.

„Българинът държи приблизително 80% от БВП на страната в банкови депозити и кеш. При текущите трендове на инфлацията това създава реален риск за спестяванията, защото номиналното натрупване не винаги означава запазване на покупателната способност“, допълни Макс Баклаян.

Специфичен акцент за 2025 г. е и подготовката за присъединяване към еврозоната. Банкнотите и монетите в обращение при домакинствата намаляват с 890 млн. лева, или 43%, тъй като част от гражданите прехвърлят кеша си в банките, за да се възползват от автоматичното и безплатно превалутиране.

„Индексът показва не само номиналното нарастване на богатството, но и реалната промяна след отчитане на инфлацията. През 2025 г. около 40% от ръста на индекса се дължи именно на инфлацията“, коментира Стоян Панчев.

Според анализа ръстът на богатството през последните години е силно свързан с банковия и имотния сектор. Жилищните кредити нарастват с 28,2% през 2025 г., след ръст от 26,3% през 2024 г., 23,2% през 2023 г. и 7,9% през 2022 г. През 2025 г. около 90% от нарастването на нетното богатство идва от повишената стойност на жилищата.

„Имотите предпазиха голяма част от българите през последните 11 години, но този модел има и цена. Хората със собствено жилище участваха в ръста на богатството, докато младите домакинства и хората без имот срещат все по-труден достъп до собствен дом“, заяви Макс Баклаян.

Основният извод от второто издание на индекса е, че богатството на българските домакинства расте, но остава силно зависимо от имотите и банковото кредитиране. Това прави финансовата грамотност, диверсификацията и защитата на спестяванията все по-важни теми за домакинствата в България.

Индексът проследява развитието на активите, които българските домакинства притежават, спестяват и инвестират. Той разглежда както брутното богатство — номиналната стойност на активите, така и нетното богатство — активите след приспадане на пасивите, основно жилищните кредити.