Музика и политика: Напрежение и бойкоти преди 70-ото издание на "Евровизия"

Ива Стойкова
Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Днес е първият полуфинал на 70-ото издание на музикалния конкурс "Евровизия 2026". На сцената във Виена ще излязат 17 от участниците. Ако се съди по репетициите, меломаните ще се радват на пищно и бляскаво шоу. България е представена от Дара и песента "Бангаранга", която ще открие втория полуфинал на 14 май. А големият финал е два дни по-късно, на 16 май. До него - след гласуване, ще бъдат допуснати 10 държави. БНТ ще излъчи двата полуфинала, както и големия финал, които започват в 22:00 часа. Тази година "Евровизия" е белязана от политическо напрежение и най-големия бойкот в историята на конкурса.

Виена е в очакване на първия полуфинал на "Евровизия" при засилени мерки за сигурност. Към полицията е създаден специален команден център, който ще следи денонощно ситуацията в австрийската столица, където се стекоха хиляди фенове от цял свят. 70-ото издание на музикалния конкурс се очертава да бъде едно от най-политизираните през последните години. Пет национални телевизионни оператори го бойкотираха след решението на Европейския съюз за радио и телевизия да допусне до участие Израел.

Пол Джордан, експерт по "Евровизия": "Политиката винаги е била част от "Евровизия", а заради социалните медии шумът около събитието е по-силен от всякога. Но "Евровизия" е преминавала през подобни бурни времена и съм сигурен, че ще продължи да го прави."

Не за първи път геополитическата ситуация създава напрежение около конкурса - демонстрациите срещу израелското участие се превърнаха в неизменна част от последните издания на "Евровизия". Този път бойкотът на Испания, Словения, Нидерландия, Ирландия и Исландия има и финансово изражение.

Пол Джордан, експерт по "Евровизия": "Очевидно е, че рейтингите ще паднат. Ако Испания - една от големите държави с огромна аудитория, не излъчва събитието, ще бъде интересно да видим дали зрителите ще го гледат в YouTube. Телевизионните оператори плащат такса участие всяка година и колкото по-малко са участниците, толкова по-висока е общата сума за останалите."

Гилдията е разделена - повече от 1100 творци подписаха отворено писмо до организаторите с призив да бъде изключена израелската обществена телевизия KAN, а победителят от 2024 г. Немо върна наградата си в знак на протест. Други над хиляда знаменитости и професионалисти от развлекателната индустрия се обявиха в подкрепа на Израел. В основата на споровете е израелската офанзива в Газа, заради което имаше сравнения и с Русия. Съмнения, че от Израел са манипулирали зрителския вот миналата година също хвърлиха сянка.

Мартин Грийн, директор на конкурса: "Това е телевизионно шоу, най-голямото в света. Хората гласуват по много и различни причини и това е чудесно. Важното е, че журито е от професионалисти, свързани с музикалната индустрия, и това според нас гарантира справедлив резултат."

Пропалестински демонстрации се очаква да съпътстват конкурса, тъй като провеждането му съвпада с Деня на Накба, когато палестинците отбелязват загубата на земите си след войната от 1948 г. при създаването на държавата Израел. Заклетите фенове на "Евровизия" обаче вярват, че идеята на конкурса е да обединява хората, а не да ги обръща един срещу друг. Точно такава беше и атмосферата днес във Виена преди първия полуфинал.

снимки: БГНЕС

