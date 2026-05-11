Три държави няма да излъчват "Евровизия 2026"

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Европейският съюз за радио и телевизия отправи забележка към израелския представител Ноам Бетан

Дни преди финала на "Евровизия 2026" държавите, които отказаха участие, остават твърдо на позициите си да бойкотират конкурса.

След като решиха да не изпращат свои представители, Ирландия, Словения и Испания — една от страните от т.нар. "Голяма петорка" — обявиха и че няма да излъчват 70-ото юбилейно издание на Евровизия.

Нидерландия и Исландия също не участват заради несъгласие с допускането на израелски представител, но засега се въздържат от подобна мярка.

Напрежението около конкурса възникна заради съмнения, че от Израел са манипулирали зрителския вот миналата година, както и заради критики, свързани с войната в Газа.

От Европейския съюз за радио и телевизия отправиха забележка към израелския представител Ноам Бетан, след като той публикува призив зрителите, които за първи път ще имат право да гласуват онлайн, да дадат всичките си точки за Израел.

