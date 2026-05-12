Светът е "Евровизия"!

Тази вечер от 22:00 ч. по БНТ 1, на живо от Виена, гледайте първия полуфинал на конкурса "Евровизия 2026". Българската представителка DARA с песента "Bangaranga" ще открие шоуто на втория полуфинал – на 14 май, четвъртък, от 22:00 ч. по БНТ 1, а големият финал е на 16 май, събота, отново от 22:00 ч. по БНТ 1.

Коментатори на трите преки предавания в ефира на обществената телевизия ще бъдат музикалните журналисти Елена Розберг и Петко Кралев.

Според новия регламент на "Евровизия", феновете могат да гласуват от целия свят, а не само от участващите държави. Зрителите в държави, които се състезават, могат да гласуват в полуфинала, в който участва тяхната песен, но не могат да гласуват за собствения си артист.

Зрителите от останалата част на света могат да гласуват и в двата полуфинала на сайта ESC.VOTE. Този вот формира групата "Останалата част от света", чиито комбинирани гласове се равняват на стойността на една участваща държава. Така, на 14 май, и вие можете да подкрепите DARA с № 1 на сайта ESC.VOTE без значение в коя държава в чужбина се намирате.

По време на големия финал на 16 май точките на българското жури на "Евровизия 2026" ще бъдат представени на живо пред мултимилионната аудитория на конкурса от водещата на младежкото предаване по БНТ 1 "В ритъма на града" Владимира Илиева.