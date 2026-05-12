Светослав Бенчев: Навлизаме в период, в който трябва да се замислим не за цените, а за доставките

Ситуацията на световните петролни пазари се променя динамично и вече основният въпрос не е цената, а сигурността на доставките. За това предупреди председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в "Денят започва". Според него при продължаващо геополитическо напрежение рискът от затруднения в снабдяването нараства.

Бенчев подчерта, че ситуацията се променя динамично и прогнозите бързо остаряват. Според него пазарът вече навлиза в етап, в който въпросът за цените отстъпва пред този за сигурността на доставките.

„Според мен вече навлизаме в един период, в който сериозно трябва да се замислим, а не толкова за цените, а за това какво ще има като доставки“, заяви Бенчев.

Той посочи, че се използват резерви за стабилизиране на пазара, но те не могат да решат дългосрочния проблем, особено при продължаващо напрежение в ключови региони.

„Освободени са и продължават да се освобождават резерви. Даже тази сутрин чух, че президентът Тръмп освободил допълнително американски резерви, за да контролира цената, но докато Ормузкият проток остава затворен, наистина ситуацията остава доста тревожна, защото вече започват да се изчерпват тези резерви“, коментира той.

Бенчев предупреди, че при продължителна блокада могат да се появят сериозни затруднения в снабдяването на отделни региони.

„Ако протокът не бъде отворен в рамките на месец, в Азия вече виждаме, че има проблеми с керосина. Там 50% от полетите са под въпрос, Европа започва да изпитва недостиг. Това ако продължава така, ще се усети и за други продукти. Тоест до юни месец, до края на юни, началото на юли, за да нямаме проблеми в Европа, този въпрос трябва да бъде решен, трудно може да ссе прогнозира“, посочи експертът.

Той добави, че при подобно развитие натискът върху пазара ще се разширява и към други енергийни продукти.

Бенчев коментира и ролята на фючърсните пазари, като отбеляза разминаване между очакванията и реалните цени на физическия пазар.

„Ако питате мене, пазарите са дори прекалено оптимистични. Това, което забеляза напоследък е една сериозна разлика между фьючерсните пазари, защото тези цените, които виждаме, те са за след 3-4 месеци. Това, което реално се купува днес, фактически и практически. И докато винаги е имало корелация, сега тя е много сериозна. Ако виждаме 100 долара за Барел фючърс, норвежски неф, минал ценица беше продаван за 155 долара за Барел. Иракски неф, който беше успял да мине през тази блокада, за 140 долара за Барел. Тоест цените всъщност са много по-високи“, заяви той.

Според него дори при евентуално приключване на военните конфликти, ценовият натиск може да остане заради нарастващите рискови премии и застраховки.

„Очаквам премиите, които се плащат допълнително към сортовете, които включват застраховки, допълнителни рискове, със сигурност ще бъдат увеличени“, подчерта той.

Бенчев коментира и вътрешния пазар, като отбеляза ръст при бензина.

„Около 2%, 2,5% е повишението на бензина, което се дължи на завишено търсене, лятно поскъпване“, заяви той.

По думите му дизелът остава по-стабилен заради постоянния си характер на потребление