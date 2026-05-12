Във Вършец поставиха пейки във формата на книга по повод Световния ден на книгата

Алекс Христов от Алекс Христов
Чете се за: 03:57 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Градът на здравето и минералната вода – Вършец. Свеж въздух, минерална вода и една новост. Общината постави две нови пейки във формата на книга. Едната е посветена на д-р Дамян Иванов – емблематична личност за Вършец. Именно той поставя началото на лечението с минерална вода и основава първата минерална баня в града. Освен това изгражда и втория по големина изкуствено засаден парк в България – Слънчевата градина.

Другата пейка, също във формата на книга, е посветена на Христо Ботев.

Натали Ангелова, пресцентър на Община Вършец: „Едната пейка е посветена на д-р Дамян Иванов – една емблематична за нас личност, на която всички се възхищаваме. На нея са изписани два от неговите най-силни и вдъхновяващи цитати. Идеята е, когато човек седне на пейката, да погледне отсреща, където се намират паметникът на д-р Дамян Иванов и новоизграденият фонтан."

Натали Ангелова, пресцентър на Община Вършец: "Другата пейка е посветена на Христо Ботев и е поставена така, че посетителите да могат да седят срещу неговия паметник, който също беше изграден в началото на тази година. И там са изписани два от най-обичаните му цитати. Двете пейки се намират в центъра на града. Тази е разположена на входа на Слънчевата градина, а другата – срещу алеята с чинарите.“

След 8 години музеят във Вършец отново отвори врати. Ремонтирани са и трите етажа, а само два месеца след откриването му той вече е посетен от над 620 жители и гости на града. С началото на летния сезон от общината се надяват обновеният музей и експонатите в него да привлекат още повече посетители.

Велислав Богданов, уредник на музея във Вършец: „Сградата беше в много лошо състояние. Имаше течове от покрива, падаща мазилка и много други проблеми, които рано или късно трябваше да бъдат отстранени. Днес вече гостите и жителите на града могат спокойно да посещават музея.“

Велислав Богданов, уредник на музея във Вършец: „Те могат да проследят цялата история на нашия край – от тракийските времена, през римския период, идването на славяните и прабългарите, националноосвободителните борби по време на Османското владичество, а след Освобождението – развитието на България и важните събития, случили се в този регион.“

Символът на Вършец е бронзова статуя от II–III век след Христа, открита при разкопки. Тя изобразява малкия бог Телесфор и е един от символите на града. Телесфор е символ на здравето и възстановяването след болест. Той е син на бога на лечението Асклепий.“

Посетителите могат да разгледат експозиции, обособени в пет раздела – етнография, балнеология, националноосвободителни борби и други тематични експозиции.

Велислав Богданов, уредник на музея във Вършец: „Мисля, че това е една добра традиция, която беше възстановена. Тук може да се проследи цялата история на региона – да се видят миналото, настоящето и бъдещето, което ни очаква.“

#д-р Дамян Иванов #музей Вършец #пейки книги #Вършец #Христо Ботев

