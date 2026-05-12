Политическа криза: Ще подаде ли оставка британският премиер?

Политическа криза във Великобритания – четирима служители в администрацията на правителството подадоха оставки. Заедно със 72-ма депутати от Лейбъристката партия те призоваха премиера Киър Стармър да поеме отговорност за загубата на местните избори и да се оттегли от поста си.

Има разделение и в самия кабинет – най-малко трима министри, сред които и вицепремиерът Дейвид Лами, също са го приканили да се оттегли. Ключови съюзници на Стармър обаче застават зад него.

Вчера премиерът защити позицията си в емоционална реч и заяви, че не планира да подава оставка. За днес е насрочено заседание на кабинета, на което се очаква да стане ясен следващият ход на Стармър.

Това се случва само дни преди очакваната реч на крал Чарлз III, в която ще бъде очертана бъдещата законодателна програма на правителството.