Промени в Закона за съдебната власт: Правната комисия в НС ще разгледа три законопроекта

Депутатите от временната правна комисия в парламента се събират на първо заседание днес. На него те ще разгледат три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, свързани със съдебната реформа. Законопроекти са внесени от „Прогресивна България“, „Продължаваме промяната“ и от групата на „Демократична България“.

От „Прогресивна България“ предлагат пленумът на ВСС да избира временния главен прокурор и председателя на ВАС. Досега това ставаше чрез прокурорската и съдийската колегия към ВСС. Според законопроекта това ще се случи в едномесечен срок след влизане в сила на промените. Предлага се също в срок от 1 месец ВСС да организира и избор на членове от квотата на съдиите, прокурорите и следователите.

Предвижда се още за членове на ВСС да не се избират лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на ВАС и ВКС или техни заместници.

Сред акцентите в промените на „Продължаваме промяната“ са текстовете, с които да не се допуска неограничено във времето едно и също лице да изпълнява функциите на главен прокурор, председател на ВКС или председател на ВАС.

От „Демократична България“ предлагат ограничаване на политическото влияние върху правомощията на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към Висшия съдебен съвет.