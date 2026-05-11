БНТ с 6 отличия за чиста журналистика

За девета поредна година българският интернет портал Dir.bg връчва своите годишни награди за чиста журналистика Web Report. Отличията се присъждат на автори, които създават качествена и отговорна журналистика.
В 12 категории се състезаваха автори от различни медии, които чрез своята работа дават добър пример и показват как трябва да изглежда качествената журналистика. Българската национална телевизия спечели общо 6 награди тази вечер.
Със своя документален филм „Следи по лента“ Бойко Василев стана големият победител в категория „Журналистическо майсторство“.
Две отличия получи Мая Димитрова. Тя спечели в категория „Общество“ с филма „Архитекти на хаоса“, а също така беше наградена и в категория „Технологии“ за репортажа си за изкуствения интелект и политическата пропаганда, в който разказва как синтетичните видеа и мемета могат да манипулират общественото мнение.
Отличие в категория „Общество“ получи и Богдана Лазарова за разследването си „Имотни и финансови измами чрез арбитражни съдилища“.
Репортерът на „По света и у нас“ Тихомир Игнатов беше сред наградените в категория „Истински истории“ за репортажа си за 45-годишния Антон Кулкин, наричан „баща на фентанила“ в Мексико.
С приз в категория „Видеорепортаж“ беше отличена и Мария Костова за документалния филм „Бесове на грам“.