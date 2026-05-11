Билетите за финала за Купата на България предизвикаха истерия сред феновете на ЦСКА и Локомотив Пловдив

Еуфорията около предстоящия финал за Купата на България на 20 май достигна своя връх още с пускането на билетите в продажба. Само минути след старта привържениците на ЦСКА изкупиха всички пропуски за Сектор „Г“, демонстрирайки огромния интерес към сблъсъка на Националния стадион "Васил Левски“.

От фенорганизацията "Трибуна Сектор Г“ реагираха незабавно, като отправиха призив към Българската професионална футболна лига да осигури допълнителни билети за "червената“ публика. Според тях разпределението трябва да бъде съобразено с "нуждите и мащабите“ на фенската маса.

Сходна позиция изразиха и привържениците на Локомотив Пловдив. Феновете на „смърфовете“ също настояха за равнопоставеност при разпределението на местата и апелираха за адекватни решения от страна на организаторите.

Очакванията са финалът да премине при изключителен зрителски интерес, като атмосферата на трибуните да бъде сред най-запомнящите се през сезона.