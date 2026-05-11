Във Велико Търново президентът Илияна Йотова припомни великото дело на светите братя Кирил и Методий

Във Велико Търново президентът на България Илияна Йотова припомни великото дело на светите братя Кирил и Методий.

Йотова почете и патронния празник на Великотърновският университет „Св.св. Кирил и Методий“ и подчерта силата на словото.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Дадоха на славяните не просто азбука, дадоха не просто писменост, а правото да съществуват и да пребъдат в историята. Те посяха вярата, че словото може да роди един нов свят, който съществува единствено и само чрез магията на буквите. Душите без букви са мъртви. Магията на нашите букви остава следа дори в дигиталните знаци в наше време."