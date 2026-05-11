Триумф за Пол Мание в третия етап на Giro d'Italia от Пловдив до София

Пол Мание триумфира в третия етап на Giro d'Italia от Пловдив до София. Французинът преди това спечели и етапа в Бургас.

На второ място в София завърши италианецът Джонатан Милан, а третият останал нидерландецът Дилан Груневеген.

Състезание с драматични обрати, падания, зрелищни финали и етапи, които оставиха феновете и зрителите на БНТ без дъх. Тридневното приключение Giro d'Italia у нас бе проследено в рамките на повече от 15 часа преки предавания по БНТ, привлече и хиляди хора в центъра на София.

Висока оценка бе поставена и от италианския екип организатори, които определиха откриването у нас като най-доброто в историята на „Джирото“.