Новините 11.05.2026 г.

У НАС

Почитаме светите братя Кирил и Методий

С литийно шествие Пловдив почита делото на светите братя Кирил и Методий. Началото дават учениците от Хуманитарната гимназия, която носи името на двамата първоапостоли. Тази година училището навършва 175 години.

Български автори намериха място в най-старата книжарница във Великобритания

В месеца на българската литература в Лондон Български автори намериха място в най-старата книжарница във Великобритания. На рафтовете на третия етаж на „Хачардс“ се продават книги на четирима наши автори.

Нов графит от световноизвестния артист Насимо на стената на училище в Несебър

Ученици в Несебър спират и гледат нагоре вместо в телефоните си. Причината е гигантският стенопис на Любен Каравелов върху фасадата на едноименното училище.

СВЯТ

Роботи вече помагат за разтоварването на багажа от самолетите в Токио

На летище Ханеда в Токио започва нова ера в наземното обслужване – багажните работници скоро ще бъдат подпомагани от роботи.

СПОРТ

Триумф за Пол Мание в третия етап на Giro d'Italia от Пловдив до София

Пол Мание триумфира в третия етап на Giro d'Italia от Пловдив до София. Французинът преди това спечели и етапа в Бургас.

Четири отличия за България на Световната купа по спортна гимнастика във Варна

Четири медала – два златни и два сребърни – така завърши българското участие на Световната купа по спортна гимнастика във Варна.

Левски вдигна шампионския трофей отново след 17 години

Пред пълен стадион Левски вдигна шампионската титла след 17 години чакане. Въпреки загубата с 0:1 от Лудогорец, „сините“ и техните фенове отпразнуваха трофея с впечатляващо шоу по трибуните и на терена на стадион „Георги Аспарухов“.

Най-интересните моменти и емоциите от Giro d'Italia

Поглед към емоциите от Giro d'Italia, което предизвика истинско шоу през населените места, откъдето мина. Състезателите успяха да видят колоритни образи от подкрепящи фенове – от фламинго до сватба.