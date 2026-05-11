Заработи новото Спешно отделение в болницата в Смолян

Ново спешно отделение заработи от днес в смолянската Многопрофилна болница. То е с пет пъти по-голяма площ от старото. Така престоят на пациентите ще бъде далеч по-комфортен, а работата на медиците - по-спокойна.

Една от най-ценните придобивки в новото отделение е преоборудваната шокова зала.

д-р Васил Гривнев, началник "Спешно отделение": "Имахме шокова зала, въпросът е, че мащабите

бяха доста по-малки, сега новото отделение ще бъде около 600 квадрата, мисля, че досега сме били на около пет пъти по-малко, което значи много по-малко място за самия персонал и най-важното е всеки

пациент в момента, като категория ще бъде отделен от другия. За да може да не изпитва неудобство и страх, и притеснения, защото при нас може да се види абсолютно всичко."

Отделението е оборудвано с нова медицинска апаратура и покрива всички стандарти за спешна

медицина.

д-р Марин Даракчиев, директор МБАЛ - Смолян: "Изключително важна за обезпечаване спешната

помощ е и новопостроената хеликоптерна площадка. Изминахме дълъг път от учредяване право на строеж, проектиране, аеронавигационно обследване, строителство, в момента площадката е лицензирана и е вписана в регистъра на ГВА."

За безпрепятствения достъп на линейките до новото спешно отделение е въведена и нова транспортна схема около болницата. Разрешено е паркиране само от едната страна на улицата, а препоръката е гражданите на Смолян да влизат с автомобилите си само, за да оставят пациент.